Florença renascentista inspira a nova coleção de Reinaldo Lourenço

O estilista buscou referência nas pinturas e na arquitetura da cidade italiana Foto: Newton Fukuta

Se depender de Reinaldo Lourenço, o próximo inverno será para lá de elegante. O desfile do estilista começou com um bloco austero e sisudo, com casacos estruturados, tecidos pesados e foco no pescoço, que ganhou golas altas e gargantilhas grossas. O tom mudou com a entrada de estamparia, como as peças com efeitos texturizados, com paetês transparentes aplicados sobre florais, prints marmorizados, couro, lã, tapeçaria e geometrias, como os losangos com cara vintage.

O toque renascentista apareceu em um segundo momento, com silhuetas mais justas ao corpo, cintura marcada e alta, com derivações de corsets, que ganharam acabamento em pequenos aros e mangas removíveis, assim como coletes, vestidos esguios e calças justas.

O bloco final da apresentação veio com um twist de frescor, com franjas e fitas com pérolas de metal. Comprimentos mais curtos e costas nuas, com elementos trançados, garantiram o elemento jovem da coleção.