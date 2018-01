Filme de Yves Saint Laurent abre a SPFW

Dessa vez uma sessão pipoca vai abrir a SPFW oficialmente, no domingo, dia 2, no Shopping Iguatemi. O filme exibido com exclusividade será Saint Laurent, que conta a história da vida do estilista, do diretor Bertrand Bonello, que estará presente, ao lado do ator protagonista Gaspard Ulliel, para receber convidados e imprensa.

O longa se passa entre os anos 1967 e 1976, ziguezagueando entre o ateliê do designer, sua agitada vida noturna, seus casos amorosos, sua mansão opulenta e tudo ao seu redor. Alguns avanços no tempo são feitos - algo em torno dos anos 1990 - mas a trama central se baseia no período. Lançado pouco tempo depois de outra biografia do estilista, dirigida por Jalil Lespert, a nova versão tem recebido muitas críticas positivas da indústria cinematográfica, como o francês L'Express: "Direção de cinema magistral".

Cena do filme Saint Laurent, de Bertrand Bonello, que abre SPFW Foto: Divulgação

Bonello criou algumas cenas a partir de sua imaginação, como, por exemplo, os bastidores das famosas fotos do smoking, clicadas por Helmut Newton, em 1975, para a Vogue francesa, com diálogos entre os presentes no shooting. Essa escolha, entre outras, é uma amostra de que o filme vai além do glamour e invade o imaginário, deixando um palpite do que poderia ter acontecido e o que se passava pela mente do designer.

Além desse encontro, será promovido o seminário WGSN, Worth Global Style Network, sobre tendências voltadas para a indústria de moda, design e comportamento, nos dias 4 e 5 de novembro. "O tema central das palestras dessa edição é BetterTogether, que representa a junção de elementos, aparentemente justapostos, e que para esta temporada estarão presentes em uma mesma tendência como elementos que se completam", comenta Marina Cirelli, gerente de marketing do Shopping Iguatemi.