Filhas de Madonna, Cindy Crawford e Will Smith ganham o mundo da moda

Lourdes Maria é uma das estrelas da campanha do perfume POP, da grife Stella McCarney Foto: Divulgação

Na última semana, três celebridades adolescentes viraram queridinhas do mundo da moda do dia para a noite. Ou nem tanto, já que seus passos são acompanhados desde sempre por paparazzi devido à fama de seus pais. Kaia Gerber, 14, estrela a capa da próxima edição da Vogue Paris ao lado da mãe, a supermodelo Cindy Crawford. Aos 50 anos, Cindy impressiona pela boa forma - e pela semelhança com a filha. "É impressionante. Elas têm os mesmos olhos castanhos com sobrancelhas grossas, o mesmo sorriso que alcança as estrelas, os cabelos caindo em cascatra... É um verdadeiro milagre genético", escreveu Emmanuelle Alt, editora da revista, que chega nas bancas em abril.

Kaia assinou contrato com a IMG Models, uma das maiores agências de modelo do mundo em 2015, e atualmente estampa a campanha de primavera/verão 2016 da marca americana Alexander Wang. Em Paris, a nova queridinha do mundo fashion chama-se Willow Smith, 15 anos, recém-anunciada garota propaganda da Chanel. A filha dos atores Jada Pinkett Smith e Will Smith caiu nas graças do estilista da marca, Karl Lagerfeld, pouco depois de seu irmão mais velho, Jaden, de 17 anos, causar usando saia na última campanha da Louis Vuitton.

Quem também cresceu e apareceu é Lourdes Maria, a Lolla, filha da posptar Madonna que cresceu em frente às câmeras. A jovem de 19 anos já assinou uma coleção para a Material Girl, linha de roupas de sua mãe para a Macy's, e agora é uma das protagonistas da campanha do perfume POP, da grife Stella McCartney.