Filha de Michael Jackson estrela sua primeira capa da Vogue

Aos 19 anos, Paris Jackson, filha de Michael Jackson com a enfermeira Deborah Rowe, é estrela da edição de julho da Vogue Australia. A menina, que em março deste ano assinou com uma agência de modelos, falou na entrevista sobre seu desejo de fazer a diferença no mundo da moda.

"Eu quero deixar um impacto positivo no universo fashion, principalmente em relação à mídia e ao padrão de beleza estereotipada que vemos em todas as revistas e anúncios..." explicou ela à publicação. "Já tenho muitas garotas que se espelham em mim e quero ser alguém que os pais gostem que sirva de exemplo."