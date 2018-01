Figurino do novo clipe de Anitta vira piada nas redes sociais

Anitta gravou o clipe de 'Is That For Me' na Floresta Amazônica Foto: Instagram.com/@anitta

O clipe da música 'Is That For Me', segundo lançamento de Anitta no projeto Xeque-mate, que promete uma música inédita com clipe todo mês, está causando polêmica nas redes sociais por causa do figurino, assinado por Yasmine Sterea.

No vídeo, que foi gravado na Floresta Amazônica, a cantora usa sete looks - todos muito chamativos e maximalistas, inspirados na flora e na fauna da Amazônia. Entre as produções estão um body de renda preto, à venda na C&A, usado com luvas rosa vibrante, um macacão de renda branca sob acessório de metal que imita seios, criado pela marca de joias Brennheisen, uma homenagem à deusa Gaia, e conjunto de macaquinho com estampa de onça e botas altas com estampa de tigre.

"A ideia foi criar algo que nos estimulasse. Sem regras e muita energia vital", contou a stylist para a Vogue. "Resolvemos olhar para a beleza de várias culturas pelo Brasil e mostrar um pouco das cores da Amazônia. A floresta tem um significado especial para Anitta, e por isso trouxemos essa força no figurino do clipe."

Porém, as roupas usadas pela cantora não agradaram à maior parte do público. No Twitter, internautas comentaram as produções. Uns afirmaram que Anitta conseguiu transmitir a cultura brasileira, enquanto outros relataram não gostar dos looks escolhidos.

O clipe de is that for me é legal sim, achei a roupa bem ao estilo joelma/ Gaby Amarantos. Brasil não é só SP e RJ, muito menos a Londres da cabeça de Tumblr de alguns — Léo (@Gamboa_leo) October 16, 2017

A Anitta usou cada roupa bizarra no clipe de Is That For Me e msm assim continuou maravilhosa poha que mulher — Simba (@MCymbaluk) October 15, 2017

Ótimo dia pra colocar Is That For Me e sair performando com a roupa de onça da tia — evans (@bieldopop) October 14, 2017

os looks da anitta no clipe de is that for me sairam diretamente do guarda roupa da gabi amarantos pic.twitter.com/v6YTezamZf — dezaow (@dezaow) October 13, 2017