Fernanda Vasconcellos chama a atenção pelo corpo seco

De férias em Fernando de Noronha, a atriz Fernanda Vasconcellos roubou a cena no Instagram. Isso porque ela passou do manequim 38 ao 34 em apenas um mês e exibiu o corpo seco em muitas fotos de biquíni. Algumas tiradas também em Anguilla, no Caribe.

Fernanda recebeu o apoio da fisiculturista Gabi Dezan e do nutricionista e doutorando em atividade física Daniel Dezan, que montaram um cronograma especial. Os dois contaram ao site Ego que a atriz seguiu à risca a dieta e a rotina de exercícios e alcançou a meta em apenas um mês.

O cardápio montado pelo nutricionista contém seis refeições, com intervalos de três horas. No café da manhã, Fernanda come ovos, uma fruta com linhaça e toma suco verde. Depois, é a vez da dose de whey protein com leite de amêndoas. Carne, arroz integral (que pode ser substituído por batata-doce ou mandioquinha) e salada fazem parte do almoço, com repetição no jantar. À tarde, ela ingere claras e batata-doce. Na ceia, salmão, abacate e legumes.

A atriz também pesa absolutamente tudo o que come e malha em casa três vezes por semana. Confira abaixo o supercorpo de Fernanda Vasconcellos.

