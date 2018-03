Fenômeno pop, Virgil Abloh assume o masculino da Louis Vuitton

Criador da marca Off-White, o estilista Virgil Abloh assume a direção artística do masculino da Louis Vuitton Foto: François Guillot/AFP

A dança das cadeiras nas marcas de luxo, especialmente nas do grupo LVMH, não para. Virgil Abloh, estilista sensação, parceiro criativo de Kanye West, DJ e criador da Off-White, é o mais novo diretor artístico do masculino da Louis Vuitton, substituindo Kim Jones que assumiu a Dior Homme. Seu desfile de estreia deve ocorrer na temporada de moda de junho, em Paris.

“É uma honra aceitar o cargo. Considero a herança e a integridade criativa da casa como inspirações chave e vou buscar referenciar ambas desenhando paralelos com os tempos modernos”, afirma Virgil, no comunicado da marca.

Norte-americano, formado em engenharia civil e arquitetura, Virgil é um tipo multidisciplinar. Ataca de DJ, faz parcerias criativas variadas, com gente como o músico Kanye West e o artista pop japonês Takashi Murakami, desenha coleções de tênis superdisputados com a Nike, cuida de sua marca própria, a Off-White. Soma-se a isso uma vocação midiática e cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram, um ativo essencial às grandes contratações da indústria recentes.

Entre seus próximos projetos está uma colaboração com a grife alemã de malas Rimowa (outra integrante do grupo LVMH) e uma exposição no Museu de Arte Contemporânea de Chicago, em 2019.