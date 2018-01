Feminismo e libertação: Dior lança a primeira campanha com Maria Grazia Chiuri

As modelos gêmeas Ruth e May Bell estrelam a nova campanha da Dior. Foto: Brigitte Lacombe/Divulgação

As modelos gêmeas Ruth e May Bell estrelam a nova campanha da Dior, primeira de Maria Grazia Chiuri como diretora criativa da marca. Com assinatura da fotógrafa francesa Brigitte Lacombe, o resultado exibe a nova cara da grife e enfatiza uma beleza moderna - foco na figura feminina e destaque para o conjunto força, sensualidade, delicadeza e solidez.

Os valores feministas da estilista, primeira mulher à frente da Dior em 69 anos, já apareceram no desfile, que apresentou camisetas com mensagens de empoderamento. Agora, a grife acaba de anunciar o projeto ‘The Women Behind the Lens’, que traz um conjunto de trabalhos fotográficos feitos exclusivamente por mulheres que mostram sua visão pessoal sobre a coleção.

"Eu me esforço para estar atenta e aberta ao mundo e para criar uma moda que se assemelha às mulheres de hoje”, diz Maria Grazia. “Essa moda corresponde às suas necessidades em mutação e as liberta das categorias estereotipadas de ‘masculino/feminino’, ‘jovem/não tão jovem’ e ‘razão/emoção’.”

Ruth Bell, que posa ao lado de sua irmã, tem cabelos curtinhos e representa bem a nova imagem da Dior. Ela ganhou destaque na última semana de moda de Paris por ter aberto o desfile da grife francesa. Na campanha, os fios naturais de Ruth e May complementam a maquiagem nude. A beleza recebe a assinatura de Peter Philips, o diretor criativo e de imagem da Dior makeup.