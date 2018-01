Fause Haten promove desfile performance

No desfile que abriu o último dia de São Paulo Fashion Week Verão 2016, o estilista Fause Haten mostrou que não cansa de se reinventar. Ele fez dos fundos de sua loja em Pinheiros o palco de 'uma proposta de moda', como ele mesmo definiu, em seu maior estilo teatral. Ao centro, apenas uma mulher, a amiga e cliente de Fause, Flavia Sahyoun. 'Fiquei pensando em qual poderia ser a modelo. Então, conclui que não deveria ser uma modelo, mas uma mulher real. Então convidei a Flávia, que é uma cliente e amiga querida e apresentamos a coleção nela', conta.

Na performance, Flavia ganhou o nome de 'Condessa' e, no centro de um palco circular improvisado, vestia o primeiro dos 14 looks apresentados, um casaco de pele sintética mídi azul acompanhado de um cinto de elástico preto. Ao microfone, Fause explicava detalhes de cada peça apresentada, seu tecido, bordados e comprimento. 'Quis fazer o desfile de uma maneira mais efetiva. Não é um desfile nem um editorial de moda. É alguma outra coisa que não sabemos exatamente o nome. Coloquei uma modelo ao centro e trocamos as roupas nela para as pessoas começarem a ver e entender a coleção', explica.

A cada look, o maquiador Ricardo dos Anjos, localizado sempre ao lado esquerdo de 'Condessa', arrumava o cabelo e a maquiagem para que combinassem com a produção apresentada. Fause conduziu a apresentação de forma segura. Conforme tira as peças do corpo de Flávia, um novo look surge e uma nova composição é revelada. O segundo look, por exemplo, é composto por um maxicasaco de moletom cinza mescla, com detalhes em cristal e renda com algumas palavras bordadas. Fause fez um interessante trabalho com o moletom, tecido que deu forma a maioria das peças apresentadas. Misturou-o com elementos sofisticados, como micro cristal furta-cor, e aplicações de renda.

O estilista também estampou algumas de suas peças com desenhos autorais. A apresentação, por fim, evoluiu para uma elegante moda festa. Destaque para o vestido curto que trazia a estampa do dorso de uma zebra e para o longo nude coberto por microcristais.