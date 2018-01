Fashionistas participam do remake feminino de 'Onze Homens e Um Segredo'

Kendall Jenner irá aparecer no filme 'Ocean's Eight'. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Em 2018 chega ao cinema outro remake do filme de "Onze Homens e Um Segredo" (1960), só que desta vez, no lugar de George Clooney e cia., como na versão de 2001, o grupo de ladrões será composto apenas por mulheres.

Batizado de 'Ocean's Eight', o longa será estrelado por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter, Awkwafina e Mindy Kaling, e ainda conta com a participação de um time de peso de fashionistas.

Uma das cenas acontecerá no tradicional Baile de Gala do MET, e algumas pessoas importates da indústria da moda foram vistos nas gravações: a editora chefe da Vogue América Anna Wintour, a modelo Kendall Jenner, os estilistas Alexander Wang e Zac Posen, o jornalista Derek Blasberg e Lauren Santo Domingo, fundadora do e-commerce Moda Operandi apareceram nas filmagens. Além deles, Kim Kardashian e Zayn Malik também estarão na festa.

Outros nomes como Tommy Hilfiger, Jason Wu, Hailey Baldwin e Cindy Bruna também estão cotados para participar do longa.