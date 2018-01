Fashion Cruise leva programação de moda para alto mar

Evento ocorre a bordo do navio Costa Favolosa Foto: Divulgação / Costa Cruzeiros

Atenção, fashionistas ao mar! Entre os dias 4 e 7 de fevereiro, cerca de 3,8 mil profissionais e estudantes de moda irão se reunir em um cruzeiro temático, o Fashion Cruise, que terá palestras, oficinas e desfiles.

O evento ocorrerá a bordo do Navio Costa Favolosa, que sairá do Porto de Santos, no litoral paulista. Haverá duas paradas, uma em Ilhabela, em São Paulo, no dia 5 de feveiro, onde ocorrerá o 'Fashion Day', um dia de desfiles que será encerrado com apresentação da cantora Pabllo Vittar, e outra em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Interessados poderão fazer um tour em Blumenau, polo da indústria têxtil brasileira.

As grifes Amir Slama, Amapô, Água Doce e Cavalera, que apresentará a Cavalove, colaboração com a estilista Thais Gusmão, irão desfilar coleções de meia estação no navio. Os estilistas Dudu Bertholini e Marcelo Sommer e o empresário Caito Maia, fundador da Chilli Beans, principal patrocinadora do cruzeiro, serão alguns dos profissionais do mercado que irão ministrar palestras durante o evento.