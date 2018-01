Fãs fazem conta no Instagram dedicada ao estilo de Harry Styles

Gucci, Saint Laurent e Burberry são algumas das marcas mais usadas pelo cantor Foto: REUTERS/Neil Ha

O britânico Harry Styles esbanja estilo e já virou um ícone entre os jovens mais descolados. Na nova fase da sua carreira, o ex-One Direction acabou de lançar seu primeiro álbum solo, ele está chamando atenção com visual meio andrógino, com cabelo na altura do ombro, botas de salto e ternos com estampas florais.

Obcecadas pelo cantor e fãs de moda, as irmãs canadenses Michelle and Simone DeFacendis criaram o perfil no Instragram '@harryworewhat' (Harry usou o que), que já tem mais de 20 mil seguidores e identifica os looks usados por Styles. Gucci, Saint Laurent e Burberry são algumas das marcas que o cantor mais aposta em suas produções.

O projeto começou como uma conta no Twitter em 2014 e agora as irmãs querem expandir para um site. "Mesmo que tome muito do nosso tempo, nós achamos muito divertido atualizar (o perfil) e obviamente não fariamos isso se não gostássemos", disse Michelle em entrevista ao portal Fashionista.