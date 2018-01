Farm promove descontos para quem doar peças antigas da marca

Parceria foi anunciada em um evento em São Paulo Foto: Flavia Ribeiro/Farm/Divulgação

Visando dar um novo significado a peças usadas e prolongar o ciclo da moda, a Farm anunciou nesta quinta, 19, uma parceria com o Enjoei, loja online de roupas e acessórios usados, que terá dois desdobramentos.

O primeiro, que por enquanto está em ação apenas na cidade de São Paulo, mas será expandido para todo o Brasil, chama "Volta Para Mim". Nele, clientes que levarem roupas Farm usadas para as lojas da grife terão desconto de até 25% em peças novas. Tudo o que for devolvido será postado na lojinha da marca no Enjoei, assim, as roupas ganham uma sobrevida.

Nessa ação, valem vestidos, blusas, saias, calças, shorts, casacos e bolsa, desde que em bom estado. Roupas íntimas ou de banho, calçados e peças com rasgos, bolinhas ou sem botões não serão aceitas.

A segunda parte da parceria favorece os vendedores do Enjoei. Quem tiver uma lojinha no site, que pode ser feita por qualquer pessoa que deseja desapegar do que não usa mais, pode trocar seus 'enjucoins' (lucro das vendas online, que é revertido em dinheiro) por 'FARM-oneys', moeda de compra no site da Farm, que automaticamente dará um desconto. Por exemplo, R$ 200 no site do Enjoei valem R$ 250 no site da Farm.

"Dar um novo significado a objetos usados sempre foi nossa meta de vida. A Farm é uma das marcas mais assediadas no Enjoei, e poder participar desse projeto é uma honra", explica Ana Luiza McLaren, criadora do Enjoei.