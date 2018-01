Famosas trazem de volta a moda do cabelo raspado

Scarlett Johansson surpreende no Oscar ao aparecer com parte da cabeça raspada Foto: Lucas Jackson/Reuters

Na década de 1990, era comum ver adolescentes e mulheres com uma parte da cabeça, como a lateral ou a nuca, raspada. A modinha controversa caiu em desuso, mas agora, em pleno 2015, ela ensaia um retorno graças às famosas que se renderam à máquina e aderiram ao corte. No Oscar, a atriz Scarlett Johansson surpreendeu ao aparecer com os cabelos curtos e grande parte da cabeça raspada. Muito mais discreta, a atriz britânica Rosamund Pike também cruzou o tapete vermelho exibindo a nuca raspada. Sim, isso mesmo, ela aderiu ao ‘undercut’, como a técnica era conhecida no passado - na época dizia-se, inclusive, que ela reduziria o volume dos fios.

Já o corte de Scarlett é o bom e velho moicano, revisitado com uma aura mais glamourosa. Mas será que ele vai cair no gosto das mulheres reais? “Converso todos os dias com minhas clientes e acho muito difícil essa ideia pegar", diz o cabeleireiro Paulo Oliveira, da rede Jacques Janine. "É um visual muito moderno que provavelmente só vai ser usado por quem trabalha com moda”.

Ainda assim, há uma opção mais "usável": o ‘side cut’, nova marca do visual da modelo Cara Delevingne, que é versátil e pode ficar escondido, já que ao usar os fios divididos ao meio ou de lado o detalhe de rebeldia some. Cara tem lançado mão do truque em campanhas publicitárias e só mostra a parte raspada apenas quando quer (e prende o cabelo).

Algumas celebridades já usaram variações desse ou até já o tem como marca registrada, como é o caso da apresentadora Kelly Osbourne e da cantora Pink. E então? Essa moda faz a sua cabeça?