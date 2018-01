Família negra com pais homossexuais estrela campanha de marca de luxo

Kordale Lewis e Kaleb Anthony e seus filhos Desmiray, Maliyah, Kordale Junior e Kaleb Junior são os astros da campanha de outono/inverno da Acne Studios Foto: Inez and Vinoodh/Acne Studios/Divulgação

Pela primeira vez na história, um casal negro e homossexual estampa uma campanha de moda de uma marca européia. Os norte-americanos Kordale Lewis e Kaleb Anthony estrelam as novas fotos da grife sueca Acne Studios, acompanhados de seus quatro filhos: Desmiray, Maliyah, Kordale Junior e Kaleb Junior.

O casal se tornou famoso em 2014, ao publicar no Instagram uma foto deles arrumando o cabelo das meninas. "Ser pais é acordar suas filhas às 5:30, fazer café da manhã, as vestir pra escola e colocá-las no ônibus às 6:30", dizia a legenda da foto. A postagem teve mais de 53,7 mil curtidas e 5.953 comentários.

Being fathers is getting our daughters up at 5:30 am making breakfast getting them dressed for school and putting them on the bus by 6:30 .This is a typical day in our household . It's not easy but we enjoy every moment and eveny minute of #fatherhood . #proudfathers #blackfathers #prouddads #gaydads Uma publicação compartilhada por Kordale N Kaleb (@kordalenkaleb) em Jan 14, 2014 às 7:17 PST

Agora, toda a família estrela a campanha de outono/inverno 2017 da Acne Studios, clicada pela dupla de fotógrafos de moda Inez and Vinoodh em um quarto de hotel em Nova York. "É um jeito de lembrar que, embora todas as famílias sejam diferentes, todos nós temos o mesmo amor e queremos o melhor para nossas crianças", escreveu Jonny Johansson, fundador da marca, no site da grife. "Não existe uma família 'normal' - todas são normais."