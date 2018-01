Fã faz 'nail art' de Mark Zuckerberg

Unhas decoradas de Wendy Caudle. Foto: instagram.com/zuck/

A manicure Wendy Caudle preparou uma homenagem especial ao Facebook para ir a um evento em Chicago: unhas decoradas com reações da rede social e o rosto de seu fundador. O que ela não sabia é que Mark Zuckerberg iria compartilhar o resultado.

O evento em questão era o Facebook Group Summit, que reuniu administradores de grupos do Facebook - Wendy representou o ‘The Real Nail Addicts’ - e contava com Mark Zuckerberg como palestrante.

Ao Huffington Post, ela disse que havia pintado as unhas com o retrato do americano antes de descobrir que ele estaria lá. "É um evento histórico. Demorei 30 horas para fazê-las.”