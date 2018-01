Expressão de menina ao ver a mãe na passarela emociona internet

Coco Rocha, sua filha Ioni Conran e o estilista Christian Siriano. Foto: AP Photo/Mary Altaffer

No terceiro dia da Semana de Moda de Nova York, a modelo Coco Rocha desfilou pela grife Christian Siriano, mas quem ganhou os holofotes nas redes foi sua filha, Ioni Conran, de dois anos.

Um vídeo publicado pela modelo em seu Instagram mostra o momento em que a filha a vê na passarela. "Encontre alguém que te olhe do jeito que Ioni James Conran Global olhou para mim no desfile do Christian Siriano ontem. Além de Leslie Jones, ninguém está tendo uma experiência melhor na primeira fila do que essa bebê no colo do pai", escreveu a modelo no Instagram.

A expressão de admiração da menina deixou os seguidores encantados. "A coisa mais fofa!", disse uma seguidora. "Ahh, isso é tão fofo! Isso não tem preço!", comentou outra.