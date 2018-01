Exposição no Metropolitan trará limites entre moda e tecnologia

O Museu de Arte Metropolitana de Nova York (MET) anunciou nesta quarta-feira, 14, o tema da tradicional exposição de moda do The Costume Institute, área da entidade dedicada às roupas. Com o nome "Manus x machina: fashion in an age of technology" (Mão x máquina: a moda na era da tecnologia), a mostra vai explorar o impacto da tecnologia na moda e a maneira como os estilistas conciliam o artesanal e o industrial nas criações de coleções de alta costura e prêt-à-porter. A exposição entra em cartaz no dia 5 de maio do ano que vem e vai até 14 de agosto.

Tradicional mostra em Nova York explorará o tema "Mão x máquina: a moda na era da tecnologia" com peças de alta costura de 1880 aos duas atuais Foto: Divulgação

Na mostra, serão expostas mais de 100 peças de alta costura e prêt-à-porter, desde um vestido de Charles Worth datado de 1880 até um terninho Chanel de 2015, em uma espécie de linha do tempo que explora a dicotomia entre a manufatura e a indústria de massa. "Moda e tecnologia estão intrinsicamente conectadas, agora mais do que nunca", acredita Thomas P. Campbell, diretor executivo do MET. "Por isso é o momento de examinar os papéis que o feito à mão e o feito à máquina têm no processo criativo. Eles são frequentemente apresentados como opostos, mas a exposição propõe uma nova visão na qual a ambos são protagonistas mútuos e iguais."

Para celebrar a abertura da exposição, o Baile de Gala do Met ocorre no dia 2 de maio. Os anfitriões serão o ator britânico Idris Elba, o designer Jonathan Ive, a cantora Taylor Swift e a editora da Vogue americana Anna Wintour. Como anfitriões honorários, os estilistas Nicolas Ghesquière, da Louis Vuitton, Karl Lagerfeld e Miuccia Prada. Por tradição, o baile segue o tema da exposição. O de 2015 foi "China: through the looking glass" e homenageou a cultura, história e relação do país com a moda. Resta aguardar de que forma as celebridades vão interpretar em loja a relação entre o mundo fashion e o tecnológico.