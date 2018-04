Ex-editor da Vogue, André Leon Talley ganha documentário sobre sua trajetória

Documentário "The Gospel According to André" traça a trajetória de André Leon Talley na moda Foto: Divulgação

Ex-editor-contribuinte da revista Vogue norte-americana e um dos nomes mais respeitados da indústria da moda, André Leon Talley vai ganhar um documentário sobre sua trajetória. Intitulado The Gospel According to André, o filme tem direção de Kate Novack (que escreveu e produziu Page One:Inside the New York Times) e estreia prevista para 25 de maio nos EUA.

Aos 68 anos, Talley é dono de uma carreira e tanto. Seu contato com as artes começou ainda na década de 1970, quando trabalhou na Factory de Andy Warhol. A partir de então, passou por veículos como o Women’s Wear Daily (WWD), a revista W e o New York Times, até chegar à revista Vogue, em 1983. “André é uma figura sempre presente nas primeiras filas de desfiles, mas a história de como ele chegou lá nunca foi contada de um jeito íntimo”, diz a diretora.

O documentário, exibido durante o Festival de Cinema de Toronto em setembro de 2017, narra desde a infância de André Leon Talley na Carolina do Norte até sua chegada à redação da Vogue, contando com depoimentos de nomes influentes da moda, como os estilistas Tom Ford, Marc Jacobs, Valentino Garavani, Diane von Furstenberg e a atriz Whoopi Goldberg, além da editora-chefe da Vogue, Anna Wintour.

Assista ao trailer abaixo: