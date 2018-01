Evento oferece tratamentos estéticos com preços reduzidos; descontos chegam a 70% do valor original

A partir de sábado, 24, a Estética Week vai oferecer serviços como massagem, limpeza de pele, drenagem linfática e bronzeamento artificial por preços reduzidos. O evento ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Brasília até 7 de novembro. Tratamentos estéticos e de bem-estar custarão R$ 80, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e R$ 75 nos demais estados. Na capital paulistana, 50 estabelecimentos participam da promoção.

Entre os procedimentos oferecidos, também existem opções mais sofisticadas como a Máscara Facial de Ouro e Cálcio para Hidratação Profunda. Esse cuidado para a pele do rosto, normalmente, custa R$ 169 no Auraclara Spa, em Higienópolis, zona oeste de São Paulo; nesse caso um desconto de R$ 94. Alguns dos tratamentos chegam a ter até 70% de desconto, caso do Mini Day Spa, no Kan Beni, em Moema, cujo preço normal é R$ 300, e inclui esfoliação e massagem nos pés, esfoliação, máscara e hidratação facial, além de uma massagem corporal relaxante.

O voucher pode ser comprado pela internet ou direto no estabelecimento desejado. O tratamento é agendado no ato da compra.