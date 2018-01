Estudo revela que homens só usam 13% do guarda-roupa

Sabe aquela sensação de que, não importa quão cheio esteja o seu guarda-roupa, você sempre acaba usando as mesmas roupas? Se você for homem, talvez não se trate apenas de uma sensação. Ao menos é o que sugere um estudo feito com 1094 adultos britânicos, encomendado por um site de consultoria de estilo virtual, o Thread, que revelou que os homens aproveitam apenas 13% de seus guarda-roupas. E mais: enquanto as mulheres gastam em média £ 612 (cerca de R$ 3700) para se vestir por ano, eles investem £ 660 (R$ 4 mil).

Na opinião do consultor de imagem masculina Alexandre Taleb, desorganização, medo de sair da zona de conforto e falta de estilo pessoal estão entre as explicações para os resultados da pesquisa. "Muitos homens acabam não desenvolvendo um estilo pessoal ou porque só ganham roupas de presente ou porque compram errado, atraídos por descontos ou promoções", afirma. A desorganização do armário também prejudica a diversidade de look. "A tendência é escolher a peça que está mais visível e fácil de pegar, ou seja, as mesmas de sempre", diz Taleb. Shaunie Brett, diretor de estilo do Thread, complementa: "Mesmo que comprem roupas diferentes, os homens continuam a optar por seus itens favoritos e confiáveis, em vez de arriscar com mais variedade."

Ao arrumar o guarda-roupa você passa a conhecer melhor o que tem e a “enxergar” as roupas com mais facilidade Foto: Reprodução/ Pinterest

Alguns passos simples podem resolver o problema e colocar o guarda-roupa ocioso de volta à ativa. Confira as dicas dos especialistas.

1. Organize o armário. Parece conselho de mãe, mas ao arrumar o guarda-roupa você passa a conhecer melhor o que tem e a “enxergar” as roupas com mais facilidade. A dica de Taleb é separar as peças por cores e enrolar as camisetas, no lugar de empilhá-las. Atenção aos cabides: camisas e calças podem ser penduradas, mas suéteres de malha devem ser dobrados.

2. Conheça seu estilo pessoal. Depois de saber o que você tem no armário, pare para pensar naquilo que você realmente gosta e usa. Se passou mais de seis meses sem usar uma roupa (sem ser algo específico de temporada, como casacos pesados de inverno), provavelmente não vai mais usar. Desapegue e doe-a.

3. Faça compras com consciência. "Se você comprar uma peça por vez - e não várias ao mesmo tempo -, terá mais tempo para usar cada uma com calma e entender como ela combina com o restante do seu guarda-roupa", diz Brett. "Na hora da compra, tente investir 75% em itens que ficam dentro da sua zona de conforto e 25% em peças mais ousadas. Assim, é mais fácil você aprender como usá-las e elas podem se tornar suas novas roupas preferidas." E tome cuidado com promoções ou descontos, pois não adianta comprar algo só porque está barato se você dificilmente irá usar. Já ouviu falar em o "barato sai caro"?

4. Na dúvida, seja neutro. Segundo Taleb, calças escuras e camisas claras são curingas. Com elas, você dificilmente vai se sentir inseguro ou ter medo de errar. Para variar no estilo, procure cortes ou modelagens diferentes que fiquem bem no seu corpo.