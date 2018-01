Estudo revela quais são as 'angels' da Victoria's Secret mais queridas entre os fãs

Angels da Victoria's Secret na apresentação da marca em 2017, que ocorreu em Shangai Foto: REUTERS/Aly Song

A Victoria's Secret tem um time de 14 modelos, apelidadas de angels, que são as estrelas das suas campanhas e têm papel de destaque no desfile anual da marca. A plataforma D'Marie decidiu fazer um estudo, análisando as redes sociais, para ranckear quais dessas tops são as mais queridas pelo público.

"Desenvolvemos um algoritmo que compila mais de 24 elementos específicos, de todas as redes sociais, que determina um ranking individual e de categorias."

Em primeiro lugar ficou a baiana Adriana Lima, seguida por Alessandra Ambrósio, Taylor Hill, Josephine Skriver e Lily Aldridge.

