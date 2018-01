Estrela de campanha da Louis Vuitton será personagem de game

Em sua conta do Instagram, Ghesquière postou uma foto da personagem com a legenda: "Realidade e fantasia se tornam um" Foto: Reprodução/ Instagram

Nicolas Ghesquière, estilista da Louis Vuitton, anunciou pelas redes sociais que a estrela da nova campanha da marca para a primavera 2016 será a personagem de um game. Trata-se de Lightning, a heroína de cabelos rosados que compõe a trama da série Final Fantasy, um dos jogos de RPG mais famosos do mundo. RPG é um estilo de jogo baseado em grandes narrativas fantásticas.

Em sua conta do Instagram, Ghesquière postou uma foto da personagem com a legenda: "Realidade e fantasia se tornam um". Na imagem, Lightning aparece com uma capinha de couro preta sobre os ombros, manoplas nas mãos, bolsa colorida e cabelos ao estilo da modelo australiana queridinha da Louis Vuitton, Fernanda Ly, que, assim como a heroína virtual, também tem o cabelo cor de rosa.

A campanha segue o estilo "gótico suave" do último desfile da grife francesa e conta ainda com a atriz coreana Bae Doona. Em outra imagem divulgada por Ghesquière, Doona aparece em um clima de game, usando vestido com print tecnológico, sandálias pretas pesadas e mochila com os famosos monogramas LV.