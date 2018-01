Nick Jonas no backstage do desfile da Topman Design, em Londres Foto: Tom Jamieson/The New York Times

LONDRES - “Se não estiver numa galeria de fotos, não aconteceu.” A frase é do astro pop e ator americano Nick Jonas, que causou furor nos bastidores do desfile da Topman (marca masculina da rede de fast fashion Topshop), na London Collection Men, a semana de moda londrina dedicada aos homens. Assim que entrou no backstage Nick descobriu uma conexão wi-fi e tratou de acessar sua conta no Instagram para compartilhar um vídeo com 5,6 milhões dos seus mais próximos e caros seguidores. Embora Nick não seja um habitué das passarelas como seu irmão, Joe - frequentador assiduo de primeiras filas -, ele fez barulho nas redes sociais após o show. Postado o vídeo, Nick falou sobre moda e estilo.

Quando você vê um desfile, pensa no que poderia usar no palco ou no que poderia usar na sua vida particular?

Depende do que vejo. Muitas coisas no desfile da Topman, por exemplo, realmente serviriam como roupas para o palco, que eu adoro. Há também alguns modelos casuais sensacionais. Adorei a camisa preta de gola alta usada com o paletó escuro.

Peças de veludo: você usaria?

Sem dúvida. Estou sempre disposto a assumir riscos e a me atirar.

Você assiste a muitas semanas da moda?

É a primeira vez aqui em Londres. Em Nova York fiz muitas.

Eu tenho visto mais o seu irmão.

Joe está sempre por aí. Eu tento me equiparar a ele.

É difícil trabalhar com música e TV e as aparições nas semanas da moda?

Tenho uma boa equipe. Adoro o que faço. É o que faz com que valha a pena.

E sem bolsas debaixo dos olhos.

Graças a Deus.

Tradução de Anna Capovilla