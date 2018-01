'Estou gostando de investir em joias', revela Bruna Marquezine

A atriz revelou que prefere investir em joias do que em roupas Foto: Instagram.com/@brumarquezine

Bruna Marquezine é uma das fashionistas do momento, e sempre chama atenção com looks grifados e alinhados com as últimas tendências. Porém, em vídeo no canal da apresentadora Fernanda Souza no Youtube, a atriz revelou que, no momento, comprar roupas não é sua prioridade.

Leia também: Confira os looks de Bruna Marquezine no Festival de Veneza

"Estou gostando de comprar joias", explicou ela. "Fico pensando o que é mais legal: uma joia que eu vou ter o resto da vida ou essa camisa? Estou nessa fase, achando que o legal mesmo é investir em jóias, tudo que é para a vida toda é mais incrível."

Sobre seu estilo, Bruna também falou que, para o dia a dia, prefere o básico. "Gosto de calça de couro e blusa branca", contou. "Você muda de acorda com o batom, a bolsa, o sapato."

De atriz mirim a fashionista: confira a evolução de estilo de Bruna Marquezine