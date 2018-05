Alessandra Ambrósio quer aprender a não trabalhar com coisas banais

Alessandra Ambrósio, fotografada na Coréia, celebra 20 anos de carreira na capa da edição de aniversário da revista 'Vogue' Foto: Rafael Pavarotti/Divulgação

Celebrando 20 anos de carreira, a top Alessandra Ambrósio é a mais nova capa da edição de aniversário da revista Vogue. Com 9 milhões de seguidores no Instagram, a praticante de ashtanga ioga vive um momento de forte conexão espiritual. “Estou aprendendo a não trabalhar com coisas banais. Acho que temos que valorizar cada momento da vida, aprender sempre, estar presente e ser grato pelo que construímos”, declara à publicação.

A ex-angel ainda conta à revista como a marca Victoria’s Secret impulsionou sua carreira. “Ser angel te leva a outro patamar, você deixa de ser só uma modelo. A partir dali, ganhei um nome. Praticamente só trabalhei neste período, viajava pelo mundo sem parar”, revela.

Alessandra Ambrósio, estrela da edição de maio da 'Vogue', em momento espiritualizado: "Temos que valorizar cada momento da vida, aprender sempre, estar presente e ser grato pelo que construímos." Foto: Rafael Pavarotti/Divulgação

Além dos trabalhos com moda, Alessandra se dedica hoje a sua própria marca de roupas, a Ale by Alessandra, e à ong norte-americana National Multiple Sclerosis Society, uma causa com a qual tem contato íntimo já que seu pai sofre de esclerose múltipla há anos. “Cresci com a minha mãe indo a orfanatos para levar presentes para crianças carentes no Natal. Temos muito prazer em ajudar o próximo na nossa família”, diz.

Outro projeto que ela toca na paralela é o de atriz. Participou da novela Verdades Secretas e de filmes, como 007 - Cassino Royale e As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras. “A carreira de atriz é uma extensão, assim como ter minha própria marca. Tenho muito a estudar e aprender”, fala.