Estilo Rapunzel: os melhores cabelos longos de todos os tempos

Depois de alguns anos na tendência dos curtos, a próxima onda entre as atrizes e modelos promete ser o cabelo longo. De acordo com o hair stylist Rodrigo Cintra, as madeixas compridas já estão em alta no Hemisfério Norte. “No inverno, muitas mulheres deixam os fios crescerem para esquentar a nuca e o pescoço. Além disso, o visual é muito sexy,” conta. No clique, a modelo Gisele Bündchen.

Foto: Gisele/Taschen