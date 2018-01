Estilo patricinha: os looks de Paris Hilton estão de volta

O estilo patricinha de Paris Hilton está de volta. Foto: REUTERS/Bobby Yip

Paris Hilton nunca passou despercebida. Barriga de fora, conjuntinhos em tons pastel, muitas joias, óculos gigantes, look polêmicos. O estilo patricinha da herdeira ficou conhecido no mundo todo e marcou os anos 2000. E não foi à toa que Kendall Jenner, do clã Jenner-Kardashian, se inspirou em Paris para elaborar o visual de seu aniversário de 21 anos, que aconteceu em novembro.

O look brilhante La Bourjoisie faz referência ao usado pela patricinha em 2002. "Paris Hilton vibes" dizia Kendall na legenda de sua foto no Instagram. E a internet foi à loucura. Nessa onda nostálgica, looks que lembram o estilo e lifestyle de Paris vêm aparecendo em desfiles e campanhas há algum tempo. Depois dos anos 1990, será que chegamos à tendência dos 2000? Se for isso mesmo, as produções da socialite prometem voltar com tudo.

