Estilo 'gótico suave' faz sucesso entre jovens

Roupas pretas, cabelos coloridos e uma pitada de romantismo: mais leve, o novo gótico caiu nas graças das modernas Foto: Reprodução/ lucretiamustaine-tumblr

Coturnos, cabelos coloridos, roupas pretas e acessórios fofos: assim se vestem as meninas e meninos de estilo "gótico suave" ou "pastel goth", como o visual é chamado em inglês. As cantoras Lorde e Grimes e o cantor Adam Lambert estão entre as celebridades que exibem se encaixam no perfil e influenciam milhares de jovens no mundo todo.

O cantor Adam Lambert e as cantoras Grimes e Lorde Foto: Divulgação

Nas passarelas das principais semanas de moda, o novo gótico também aparece com força. "Os desfiles da temporada de inverno de grifes como Alexander McQueen, Givenchy, Alexander Wang e Yves Saint Laurent foram muito inspirados nessa ideia. Todos tiveram a cor preta bem presente nas criações, além de sobreposições e sapatos pesados", afirma Renata Piza, editora sênior de moda da revista Elle.

O visual gótico, que nos anos 1990 era restrito a uma tribo e tinha influência direta da música (derivado do pós-punk), tem se tornado cada vez mais acessível. "Antigamente era muito claro dizer quem era metaleiro, quem era clubber, quem era grunge....", diz Renata. "Mas atualmente é difícil fazer essa separação. O gótico está repaginado e muito mais fresco." Para a editora, o retorno dessa moda reflete o momento da sociedade. "A tendência encontra eco na cultura pop. Estamos vivendo uma overdose de séries como 'American Horror Story' e de filmes como o Batman, que está para estrear no cinema. Isso recai sobre essa estética mais pesada, o que acaba influenciando muito as pessoas nas ruas", explica.

Sites de compartilhamento de referências como o Pinterest e o Tumblr também podem ser apontados como responsáveis pelo renascimento do gótico em nova versão. "Nas redes, as meninas dividem imagens do que estão vestindo e acabam influenciando outras", afirma Naetê Andreo, blogueira criadora do site Love Triangle - e adepta do estilo. Para iniciantes no universo soturno e romântico, ela dá a dica: "No look gótico suave, batom escuro é essencial. Gargantilha,botas pretas, camisetas surradas de banda, tattoos e unhas pretas completam o visual", diz.