Estilo ciclista

Ver ciclistas de terno, vestido, jeans, bota, sapato social e salto alto deixou de ser uma exclusividade de países europeus, como Holanda e França. Com o aumento das ciclofaixas na cidade de São Paulo, o número de pessoas que optam por usar a bicicleta como meio de transporte também cresceu. Seja para fugir do trânsito, para fazer uma opção mais saudável, para economizar ou para, simplesmente, observar a cidade com outros olhos, uma parte considerável dos paulistanos têm deixado os carros na garagem.

Foi o que comprovamos no cruzamento da avenida Faria Lima com a rua Teodoro Sampaio. Em duas horas, clicamos uma seleção de ciclistas com looks inspiradores e colhemos dicas de como escolher a roupa certa para aliar estilo e conforto sobre duas respostas. Também perguntamos "andar de bicicleta em São Paulo é...?". Confira as respostas na galeria a seguir.