Estilistas homenageiam Japão e Líbano em suas coleções de alta costura Giuliana Mesquita - O Estado de S.Paulo















Giorgio Armani coloca dobraduras, quimonos e cintos obi na passarela; Elie Saab segue tirando o fôlego da plateia com seus longos Detalhe de dobradura na passarela da Armani Foto:

No aniversário de dez anos da alta costura de Giorgio Armani, o signore de 80 anos ainda se mostra em plena e, talvez, sua melhor forma. Apresentou, nesta terça-feira, 28, uma coleção - inspirada no Japão - confiante, precisa e surpreendente. Por não abordar o tema de forma óbvia e, sim, ter o bambu como seu ponto de partida, a Armani Privé coloca na passarela peças que brincam com o tema do duro e suave, pesado e leve, dobraduras e organza.

Na passarela, looks inspirados em bambu mas com características japonistas como dobraduras e cintos obi Foto:

Apesar de as dobraduras formarem relevos, a silhueta é controlada, assim como Giorgio gosta e está acostumado a trabalhar. A ideia, aqui, não é sair da sua zona de conforto, mas criar novas formar de criar dentro dela. É preciso sempre surpreender, mesmo sem ideias mirabolantes. Na sua coleção de alta costura de verão 2015, Armani ainda se mostra capaz de fazer olhos brilharem. Nos cintos obi, que aparecem em vários dos looks, nas estampas de folhagens dos longos do fim do desfile, passando pelos culottes transparentes, quimonos e aplicações imitando plantas, o tema é explorado sem cansar, mas também sem confundir quem estava assistindo. Os looks, segundo quem estava presente, eram aplaudidos assim que apareciam na passarela.

O vestido de noiva colorida de Elie Saab Foto: AFP PHOTO / FRANCOIS GUILLOT

Assim como a Armani Privé, Elie Saab trabalha na sua zona de conforto, o que não parece incomodar a legião de fãs que segue cegamente as criações do estilista libanês. O clima de conto de fadas permanece, assim como os longos colados ao corpo, com saia princesa e transparências estratégicas, na coleção que, neste verão 2015, foi inspirada nas belezas naturais da sua cidade natal, Beirute. O frescor da coleção fica com a fenda, que pouco aparece em sua passarela, e com o vestido de noiva colorido em rosa e verde.