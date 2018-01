Estilistas e empresários discutem os caminhos do luxo no Brasil

"O luxo está nos valores, materiais, responsabilidade e sofisticação empregados no processo", diz o estilista Oskar Metsavaht Foto: Reprodução

Nesta segunda-feira, 16, São Paulo recebeu pela primeira vez o maior evento focado no mercado de luxo da América Latina, o Luxury Lab. Em sua quarta edição, a conferência, que teve início há quatro anos na Cidade do México, recebeu figuras influentes do mercado no Brasil e no mundo para palestras e bate-papos, em que foram apresentadas pesquisas e tendências do setor, além de cases de sucesso. Enfim, um painel de inspirações para uma platéia de aproximadamente 200 pessoas.

Realizadas no hotel Unique, as palestras trouxeram um panorama interessante de estatísticas. Olavo Cunha, do Boston Consulting Group, apontou que o crescimento do mercado de luxo ainda deve vir de países emergentes como China e Brasil no curto prazo, mesmo com a queda do crescimento dos BRICS. Ele mostrou ainda um estudo detalhado que comprova que 52% da compra de luxo no Brasil é concretizada fora do país. O gasto médio individual do consumidor brasileiro no exterior é de 6 800 euros e suas cidades preferidas são Paris e Nova York - Miami vem perdendo força. A pesquisa indica ainda que o empresário no Brasil perde muitas vendas por não contar com operações online no segmento luxo. “As empresas que não possuem canal digital acabam perdendo 70% das oportunidades de compra”, disse Cunha.

Outro palestrante, o norte-americano George Michell, CTO e co-fundador da empresa Brand Karma, endossou a tese dizendo que a internet pode ser “a melhor amiga das marcas ou a pior inimiga”. No Brasil, apenas 30% das compras de luxo ocorreram no ambiente de varejo físico.

Para a especialista em varejo June Hayes, baseada em Nova York e consultora de empresas como Dolce & Gabbana e Valentino, o grande diferencial do mercado de luxo deve estar no treinamento das equipes de vendas. “Os vendedores são os embaixadores das marcas”, afirmou. “Um fator chave da compra é o follow-up. Os vendedores devem mandar um bilhete, de preferência escrito a mão, perguntando sobre o uso do produto e estabelecendo uma relação com o cliente.”

A empresária Natalie Klein no evento Foto: Reprodução

Para complementar as apresentações de pesquisa e estratégia, empresários do setor no Brasil, como Carlos Jereissati, Natalie Klein, Oskar Metsavaht e Rogério Fasano falaram sobre a construção de marcas de luxo no país. “Luxo, para mim, vem da nobreza, do estado de espírito nobre. De fazer algo nobre ao próximo”, disse Oskar, fundador e diretor criativo da Osklen. “Se isso é exclusivo ou não, não é tão importante. O que importa são os valores, materiais, responsabilidade e sofisticação empregados no processo.” Rogerio Fasano concorda que o conceito de luxo vai além do lugar comum. “Buscamos mais a excelência do que o luxo em si. Para mim luxo é você jantar fora e voltar a pé para casa e não temos isso no Brasil”, afirmou o empresário.

Fundadora da loja multimarcas NK Store, Natalie Klein foi mais a fundo no tópico. “A minha cliente tem os melhores serviços. Podemos, por exemplo, mandar vendedoras e costureiras para a casa dela. Isso justifica o custo mais elevado que temos por comprar no Brasil, devido à alta carga tributária”, explicou.

Um ponto em comum entre os palestrantes foi como os modismos atrapalham o desenvolvimento do mercado premium no Brasil. “Com a Europa em crise e uma demanda reprimida em consumir o luxo, tudo agora é brilhante e solta fogos. O luxo passa a ser ostentação”, disse Oskar. “O brasileiro é louco por modismos. Quando você vê em uma mesa de restaurante dez mulheres com a mesma bolsa, isso não é luxo, isso é modismo”, completou Fasano.

Em um país como o Brasil, marcado pelas diferenças sociais, o consumo de luxo está intimamente relacionado ao status. “Todo mundo olha para o consumidor de luxo no Brasil como um consumidor-ostentação. O meu modelo de negócio visa educar o público, trazendo marcas desconhecidas do grande público, mas com qualidade e estilo excepcionais, como Celine e Stella McCartney ”, disse Natalie Klein.

Lá fora, superados os modismos, novas propostas surgem como caminho para o mercado premium. Na conferência, Julia Chaplin, neta de Charles Chaplin, apresentou o movimento Gypset. Chaplin identificou que os consumidores estão cansados de ver tantos produtos e serviços em um cenário cada vez mais impessoal e competitivo, então criou o movimento para difundir a cultura do turismo nômade-chique. “Estive no Brasil em Trancoso e Caraívas, e vejo nesses locais o ambiente perfeito para o estilo gypset”, afirmou, referindo-se ao clima de luxo simples e rústico dessas praias.

Em conclusão, o mercado de luxo no Brasil ainda tem muito a crescer. Isso se deve principalmente à necessidade de ostentar símbolos de status por parte dos consumidores e à temeridade em investir no universo online por parte dos empresários. “Depois de hoje, tive a convicção de que estamos na idade da pedra quando se trata desse tema”, disse Natalie. E não é que ela tem razão?