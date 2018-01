Estilista que se apresentou na SPFW disponibiliza moldes de sua nova coleção no site da marca

Lookbook da coleção mais recente de Vitorino Campos Foto: Vitorino Campos/ Divulgação

O álbum 'Araçá Azul', de Caetano Veloso, foi o ponto de partida para a coleção de Vitorino Campos, apresentada hoje de manhã na loja Pair, nos Jardins. Foram 22 looks, todos eles brancos. "A ideia era que a roupa funcionasse como uma tela em branco na qual cada um pode fazer sua interpretação. Outro mote da coleção foi o Trance dos anos 1990, que tocava na loja enquanto fashionistas conheciam as peças, que já estavam à venda. Todas as peças são únicas e em uma modelagem ampla e envolvente. As jaquetas e capas extralarge já conquistaram os convidados.

Uma ótima notícia: boa parte das peças terá sua modelagem disponibilizada no site da marca, com numeração do 36 ao 46, até o dia 3 de setembro. "Eu me entusiasmei com a ideia de compartilhar minhas criações, fazendo com que elas possam ser reproduzidas por quem quiser". Ou seja, o cliente apenas precisa imprimir e criar a sua própria releitura das peças da nova coleção de Vitorino Campos.