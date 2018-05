Estilista da Givenchy conta os segredos do vestido de noiva de Meghan Markle

Fotografia cedida pelo Palácio de Kensington que mostra Harry, Duque de Sessex, sua mulher, Meghan Markle, com os pajens e damas de honra Foto: EFE/Alexi Lubomirski / Palacio de Kensington

De decote canoa, com brilho opaco e com seis costuras estruturais: assim era o vestido que Meghan Markle usou para se casar com o príncipe Harry no sábado, 19. O modelo foi uma criação da estilista britânica Clare Waight Keller, que comanda a Givenchy, o que foi uma surpresa para a grande maioria das pessoas, até mesmo para os mais próximos: nem o marido da designer sabia que ela que vestiria a duquesa de Sussex no grande dia. "Descobri em janeiro, foi um momento extraordinário quando ela me contou, obviamente", declara Clare ao jornal The Sun. "O príncipe Harry ficou absolutamente maravilhado. Depois, ele veio em minha direção e me disse 'meu Deus, obrigado. Ela está deslumbrante."

Apesar de o vestido parecer simples, o processo não foi. Ao todo, Claire demorou 3600 horas no processo de criação e confecção e teve sete encontros com Meghan, que estava decidida por um modelo elegante, clássico e atemporal. "Ela é tão autêntica, calorosa e radiante, ela estava iluminada", conta a estilista. "E ela é uma mulher forte, que sabe o que quer. De verdade, foi uma alegria trabalhar com ela."

Clare Waight Keller, estilista da Givenchy, com os desenhos do vestido de noiva de Meghan Markle Foto: AFP PHOTO / POOL / HANNAH MCKAY

Juntas, elas criaram o conceito do vestido, mas a ideia do bordado das flores do véu, que referências à organização intergovernamental Commonwealth, composta por países que integravam o Império Britânico, novo foco do trabalho voluntário dos noivos. Por isso, a estilista Clare estudou a flora nativa dos 53 países desta comunidade e criou, à partir de diferentes tipos de flores, bordados em fios de seda e organza para enfeitar todo o barrado. A ideia dos pajens ficarem responsáveis por levantá-lo, foi de Meghan.

E, por se tratar do ateliê de alta-costura de uma das maiores grifes do mundo, todo o processo de confecção foi meticuloso, tanto que toda a equipe de Clare tinha que lavar as mãos a cada meia hora para tocar na peça. "Com o tempo, sua mão produz uma oleosidade natural e, quando você trabalha com algo tão puro, 100% branco, você precisa mantê-lo imaculadamente limpo", explica. "Faz parte do processo da costura, é necessário manter as mãos super limpas. Existem muitas pessoas envolvidas nesta manufatura."

