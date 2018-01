Esse vestido de madrinha de casamento pode ser usado de 15 maneiras diferentes

Vestido de madrinha de casamento pode se transformar em 15 produções diferentes com apenas uma peça Foto: Instagram/ @twobirdsbridesmaid

Madrinhas podem usá-lo da maneira que preferirem e, ainda sim, garantir um visual uniforme no altar. São 25 opções de cores e, no site da marca, é possível requisitar uma amostra do tecido para confirmar o tom escolhido antes de fazer o pedido.

Blush and Lilac make for the perfect Pastel Palette ✨ Uma publicação compartilhada por twobirds Bridesmaid (@twobirdsbridesmaid) em Jun 1, 2017 às 6:11 PDT