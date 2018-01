Este truque promete ajudar a fazer o delineado gatinho perfeito

A top Gigi Hadid usa um lápis preto e cotonetes para conseguir o traço perfeito Foto: Instagram.com/@gigihadid

Conseguir fazer o delineado gatinho perfeito é o sonho das amantes de maquiagem, mas pode gerar um grande medo, já que o trabalho pode ser arruinado por uma tremida.

Porém, a modelo Gigi Hadid tem um truque preciso para conseguir fazer o desenho perfeito. Segundo a revista norte-americana Glamour, a top revelou o seu segredo durante o lançamento da sua linha de maquiagem para a Maybelline.

Ela começa desenhando uma linha fina na pálpebra com um lápis preto bem apontado. Depois, utiliza o mesmo lápis para fazer o gatinho, e corrige as extremidades com um cotonete úmido - Gigi garante que é normal nessa etapa o resultado não ser o melhor. Depois, ela passa o delineador líquido sobre o lápis e, para finalizar, passa outro cotonete, enxarcado de removedor de maquiagem, abaixo da linha, para conseguir um traço preciso e afiado.