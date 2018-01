Estão comparando esta blogueira de beleza com a Rihanna; veja fotos

Rihanna é um dos nomes mais falados no mundo da moda atualmente, tanto por sua coleção de roupas em parceria com a Puma, quanto por sua marca de beleza, a Fent Beauty Foto: Benoit Tessier/ REUTERS

O youtuber Patrick Star postou, recentemente, um clique que deixou muitos dos seus fãs intrigados. Com 3 milhões de seguidores no Instagram, Patrick posou ao lado de uma menina que era muito parecida com Rihanna, anunciando novidades que envolviam a Fenty Beauty, marca de beleza da cantora. Porém, a marcação indicava que, na realidade, quem estava na foto com o maquiador era Andele Lara, uma digital influencer de Boston, nos Estados Unidos.

Ao observar o perfil no Instagram de Andele, é possível reparar que até mesmo o seu estilo de looks é similar com o de Rihanna. E, em todas as suas fotos, internaturas fazem questão de comentar as semelhanças. “Eu nunca tive uma carreira como sósia da Rihanna - sim, existe uma semelhança entre nós, mas NÃO, eu não sou sósia dela”, a blogueira precisou explicar em seu site.

Enquanto Andele faz questão de deixar claro que não procura se parecer com a cantora, aqui no Brasil, a cover Rose Cohen aproveita a sua semelhança com Rihanna para performar em festas. Em seus shows, ela reproduz até mesmo os figurinos.