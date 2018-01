Estampas e acessórios de abacaxi são tendência neste verão

Abacaxis são tendência neste verão Foto: Reprodução/Instagram

Uma tendência está tomando conta dos looks dos fashionistas: os abacaxis, que aparecem em estampas de roupas e sapatos. Acessórios com o formato da fruta estão conquistando as mais modernas.

O verão é a época ideal para aderir à modinha, já que o verde eo amerelo deixam o visual tropical e divertido sem ficar muito menininha. Por causa da pegada divertida, a microtendência combina mais com ocasiões informais.