'Estamos construindo uma Bibi piriguete', diz Juliana Paes

Juliana Paes estava com look da nova coleção da Animale, inspirada no Vietnã Foto: GABRIEL CAPPELLETTI /FOTOSITE/Divulgação

Juliana Paes causou comoção durante a apresentação da nova coleção da Animale na quarta, 30. Em vez do formato tradicional de desfile, o estilista da marca, Vitorino Campos, decidiu convidar amigas da marca e influenciadoras digitais - além da atriz, Grazi Massafera, Sabrina Sato e Camila Coutinho - para usar as novidades da grife em uma apresentação que ocorreu na loja da Oscar Freire, em São Paulo.

O assunto com a global foi um só: a personagem Bibi, da novela das 21h da TV Globo, 'A Força do Querer'. "É uma surpresa, não imaginei que ela ia virar essa loucura", contou Juliana. "Ela é uma personagem ambígua, que provoca emoções contraditórias. Não existe esse maquíneismo de bom e mau."

A transformação do visual da personagem foi um dos temas mais perguntados. Na trama, Bibi vai morar no morro após seu marido Rubinho, interpretado por Emílio Dantas, virar chefe do tráfico de drogas. Com a mudança de endereço, a personagem passou a adotar looks mais ousados. "Dei muitos palpites para compor o figurino, sempre dou. Eu adoro moda.", conta. "Ela não perdeu seu estilo. Por exemplo, ela continua usando calça flare, só que agora modelos com cintura mais baixa. Os bodys agora estão mais recortados, ela mostra mais o corpo. Estamos construindo uma Bibi 'piriguete'."