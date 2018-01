Modelo usa Instagram para denunciar abusos sexuais na indústria da moda

A modelo Cameron Russell usou o seu Instagram para denunciar abusos sexuais na indústria da moda Foto: Instagram/ @cameronrussell

Após as denúncias de abusos sexuais em Hollywood tomarem a mídia mundial na última semana, a modelo Cameron Russell iniciou um movimento para denunciar os casos que acontecem na indústria da moda. Cameron já foi rosto da Prada e também já desfilou para a Victoria’s Secret, e está aproveitando a sua visibilidade para chamar atenção para a causa polêmica.

Desde o dia 12 de outubro, a modelo já publicou 80 denúncias anônimas em seu perfil do Instagram, usando a hashtag #MyJobShouldNotIncludeAbuse, ou seja, meu trabalho não deveria incluir abuso. “Isso não é uma exposição, porque nenhuma dessas histórias deve ser novidade para quem trabalha em nossa indústria. É o começo de uma mudança dos poderes”, ela explica na legenda de uma imagem em que está escrito “Querida moda”. “Nós estamos falando umas com as outras, estamos falando com advogados e estamos falando com repórteres”, avisa Cameron.

Em outro post, Cameron relatou os tipos de abuso que já sofreu em sua carreira: “Bullying de editores, fotógrafos, stylists e clientes para ficar pelada. Publicação de nudez depois de fazer um contrato garantindo que não seria publicado. Massagem não consensual. E-mails, mensagens de texto e telefonemas inapropriados”, são apenas alguns dos itens mencionamos pela modelo. “Eu perdi a conta”. Confira abaixo alguns dos relatos.

Trigger warning ⚠️ #MyJobShouldNotIncludeAbuse Uma publicação compartilhada por Cameron Russell (@cameronrussell) em Out 14, 2017 às 4:07 PDT