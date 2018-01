Esta máscara de glitter para o rosto garante um clique lindo para o Instagram

Blogueiras afirmam que a Glitter Mask não deixa resíduos brilhantes da pele após o uso Foto: Instagram/ @glamglow

A marca de cosméticos GlamGlow aproveitou que o glitter está em alta para criar uma máscara para o rosto superbrilhante. Na cor preta, o produto possui partículas pratas holográficas e também miniestrelas, fazendo com que o tratamento se torne bem divertido.

Apesar de chegar apenas em dezembro nas lojas da Sephora, algumas editoras de beleza e blogueiras já testaram o produto e afirmam: além de bonito, ele é funcional. De acordo com a companhia, a novidade terá a mesma tecnologia da máscara Gravity Mud, uma das queridinhas da GlamGlow. E quem experimentar a Glitter Mask não precisa se preocupar em continuar com a pele cheia de brilhos ou com obstrução dos poros pelas partículas, afinal, o glitter está envolto por uma cápsula de gel na fórmula. Portanto, assim que a consumidora descascar o produto, não sobrarão resquícios no rosto.