Está com saudades de 'O Diabo Veste Prada'? Veja o trailer de 'Girlboss'

Britt Robertson interpreta Sophia Amoruso. Foto: Netflix

Se você ainda assiste 'O Diabo Veste Prada', provavelmente vai virar fã da nova série da Netflix, 'Girlboss'. Isso porque os episódios contam a história de Sophia Amoruso, fundadora da Nasty Gal, e mostram várias particularidades do mundo da moda e de seus bastidores. E a novidade é que o serviço de streaming acabou de divulgar o trailer da série.

A jovem americana Sophia Amoruso, que transformou o seu perfil no eBay em um e-commerce de 100 milhões de dólares, é interpretada por Britt Robertson. O teaser da nova atração tem participação especial de RuPaul Charles, apresentador do reality show 'RuPaul's Drag Race'. Aperte o play no vídeo abaixo e comece as contar os dias - 'Girlboss' estreia em 21 de abril.