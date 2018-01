Essa calça mostra que talvez os rasgos no jeans tenham chegado longe demais

Calça polêmica foi apresentada em desfile da Semana de Moda de Tóquio Foto: Instagram.com/@readydressed

Os jeans rasgados estão em alta no mundo da moda, e deixam as produções mais modernas e despojadas. De Gigi Hadid a Camila Coutinho, as fashionistas estão obcecadas pela peça. Porém, dependendo do tamanho dos rasgos, a calça pode ficar no mínimo esquisita.

Nesta sexta, 20, a grife Thibaut apresentou na Semana de Moda de Tóquio um modelo que pode ser considerado exagerado: a calça tinha rasgos na parte de frente e de trás, ocupando a perna inteira. Apenas na parte das costuras havia tecido.

A modelo entrou na passarela usando a calça polêmica com um body nude e tênis esportivos.