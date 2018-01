Especial ternos: conheça as tendências de modelos e cores

O maior ícone da tendência de ternos bem ajustados é o personagem James Bond nos últimos filmes da série, interpretado por Daniel Craig. Foto: Divulgação

Ternos e paletós são um clássico do guarda-roupa masculino, mas isso não significa que seus modelos e cortes sejam eternos. Nem que a combinação de conjunto preto, camisa branca e gravata azul seja a única possível. Por isso, toda segunda-feira, pelas próximas três semanas, tiraremos dúvidas sobre este ícone do guarda-roupa dos homens. “A alfaiataria tem ficado menos séria, os estilistas estão começando a brincar mais”, diz o blogueiro de moda masculina Kadu Dantas. E quando se trata de tendência, atualmente, merecem destaque os ternos perfeitamente ajustados ao corpo, as cores que fogem do trio clássico marinho, preto e cinza, as padronagens com micro-desenhos e xadrez, e lencinho no bolso como detalhe ou substituto da gravata.

Slim fit

A importância de peças bem ajustadas ao corpo para um visual elegante e atual é incontestável e, no caso dos ternos, a máxima se potencializa. “As mangas dos modelos modernos devem ser sequinhas e junto ao corpo, e as calças, slim fit, com barra mais curta, deixando o sapato à mostra", diz o estilista Ricardo Almeida, uma das maiores referências brasileiras no assunto. "O maior ícone dessa tendência é o personagem James Bond, interpretado por Daniel Craig, nos últimos filmes da série."

Além do marinho

Entre os tons clássicos, o marinho é o que mais está em alta. Para fugir da mesmice, quem quer mudar o visual sem arriscar muito pode apostar em cores como verde musgo, vermelho escuro e laranja terroso ou micro desenhos, que criam efeito de textura. Já os que se sentem seguros ou são mais fashionistas podem investir no xadrez, padronagem muito em alta.

Aposte no lenço

Para os paletós, embora o abotoamento duplo esteja lentamente ganhando espaço lá fora, os dois botões permanecem a preferência dos brasileiros. Uma tendência que está ganhando força no mundo inteiro é o uso de um lencinho no bolso. Ele pode ser de qualquer cor, inclusive de tons mais vibrantes, como verde limão, quando se tornam um detalhe diferente na composição. "Em ocasiões informais, o lenço pode inclusive substituir a gravata", afirma Almeida.

Dica do estilista

Nas situações menos formais, vale trocar o terno por um bom blazer, sempre respeitando o ajuste perfeito ao corpo, e usá-lo com calça jeans. “O blazer é para os homens o que a bolsa é para a mulher. Basta vesti-lo para levantar o visual”, diz Almeida.

Confira, na semana que vem, dicas de combinações para as camisas e gravatas.