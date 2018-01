Especial compras: os 15 melhores shoppings de São Paulo

A confraternização na empresa; a reunião entre amigos; o amigo secreto com os familiares. Dezembro é o mês dos presentes e poderia ser considerado o mês dos shoppings centers. São nesses endereços que se concentram as mais variadas opções de compra e lazer voltadas aos mais distintos públicos.

Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrasce, as vendas nesses estabelecimentos devem aumentar em 8,5% nesse Natal se comparadas com o mesmo período do ano passado. Informática, telefonia e perfumaria prometem ser os principais segmentos procurados, além das praças de alimentação e os serviços, que vêm apresentando demanda crescente por parte do público frequentador, segundo Adriana Colloca, da Abrasce.

Mapeamos 15 dos 53 shoppings existentes na cidade de São Paulo para destacar seus diferenciais e atrativos. Boas festas e boas compras!

* Shopping Market Place

Os setores de recreação e gastronômico são os principais atrativos do shopping. Com cerca de 180 lojas, são muitas as alternativas para a família toda, sobretudo para as crianças. Ao longo do ano são oferecidas oficinas de trabalhos manuais, exposições, peças de teatro e filmes infantis. Atualmente está disponível, além das oficinas natalinas, a exposição Sua Infância, que reúne cerca de 130 brinquedos antigos fabricados pela Estrela e que marcaram época. Enquanto os pequenos se divertem, os pais podem desfrutar dos restaurantes o L´Entrecote de Paris e o Italy, que fazem parte de um recente investimento no setor e que pretendem completar ainda mais o mix gastronômico do shopping.

Horário especial de natal: Até o dia 12 de dezembro funciona em seu horário normal, das 10h as 22h. A partir do dia 13, até as 23h (inclusive nos dias 22 e 23); nos dias 14 e 21 somente até as 22h. Nos dias 20 ficará aberto das 10h às 24h e na véspera do natal até às 18h. No dia 25 abre às 14h e fecha às 20h.

Av. Dr. Chucri Zaidan, 902 - Vila Cordeiro

Informações: Tel: (11) 3048-7000 - www.marketplace.com.br

* Shopping Iguatemi SP

O mais antigo da cidade de São Paulo, cuja fundação aconteceu em 1966, tem a moda em seu DNA desde a abertura. De suas 306 lojas, a maioria respira ar fashion. Prova disso são as quatro pop-ups up stores exclusivas e recém-inauguradas que fizeram parte do projeto inédito de verão do shopping, intitulado I Summer. Pedro Lourenço, Cruise, Vix e Adriana Bittencourt foram as principais lojas desta edição, que se estende até janeiro de 2015, mas há cerca de 68 lojas participantes nas quais os clientes podem encontrar tags de blogueiros como Helena Bordon, Lalá Rudge, Helena Lunardelli, Lele Saddi, Paula Martins, Chris Francini e Kadu Dantas com suas peças preferidas e apostas para a próxima estação. Além desse projeto, a Flagship Lacoste, Egrey, Havaianas, Prada Uomo e Rosa Chá também passaram a integrar o estabelecimento. E ainda para o mês de dezembro é aguardada a chegada da renomada Versace.

Horário especial de natal:

Dos dias 13 ao 19 e nos dias 22 e 23 dezembro as lojas abrem das 10h00 às 23h00. No dia 20 elas funcionam até às 24h e no dia 21 até às 22h. Na véspera de natal o shopping abre às 10h e fecha às 18h e no dia 25 às 14h e fecha às 20h.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 - Jd. Paulistano

Informações: Tel: 11 38166116 - www.iguatemi.com.br/saopaulo

*Shopping Cidade Jardim

Um dos mais recentes shoppings implantados na cidade, o Cidade Jardim acaba de completar sua terceira expansão, com mais de dez novas operações. Uma delas é a abertura do Food Hall, um espaço inédito no Brasil. Nele o cliente encontra uma variedade de produtos e de pratos das culinárias brasileira, japonesa, italiana e árabe, incluindo opções de pratos congelados para programas alimentares, sem glúten e lactose. Além disso, o shopping também tem seu conceito, inspirado nas ruas mais sofisticadas do mundo, reconhecido. Dentre as suas 200 lojas, algumas marcas internacionais exclusivas, como: Hermès, Breitling, Dior, Emilio Pucci, Fendi, Fred Perry, Giorgio Armani, Jimmy Choo, La Martina, La Perla, Lego, Leica, Repetto, Rolex, Tag Heuer, Valentino e Red Valentino.

Horário especial de natal: Até o dia 12 as lojas funcionam normalmente, das 10h às 22h. Do dia 13 ao dia 23 as lojas e a alimentação abrem das 10h às 23h. No dia 24 apenas até às 16h e no dia 25 as lojas estarão fechadas e a alimentação e o lazer funcionam das 14h às 20h.

Avenida Magalhães de Castro, 12.000 (Marginal Pinheiros - pista local)

Informações: Tel: 11 35523560 - www.cidadejardimshopping.com.br

* Morumbi Shopping

Premiado pelos principais veículos de São Paulo como o shopping mais completo, por contar com 483 lojas, o Morumbi Shopping posicionou-se como referência na cidade como um espaço democrático, que tem tudo para todos. Nele as opções atendem a todas as necessidades dos clientes: da Ala Morumbi Fashion, que conta com marcas variadas - de marcas nacionais a internacionais, como Forever 21, Sephora, GAP, Coach, New Balance, Michael Kors, Ricardo Almeida, FIT, Animale, as âncoras C&A, Renner, Zara - ao Gourmet Shopping, com 22 dos restaurantes mais prestigiados de São Paulo, como Le Vin, Zucco, Pirajá, Saj, entre outros.

Horário especial de natal:

Do dia 08 ao dia 14 o shopping funciona das 10h às 23h e do dia 15 ao 21 das 9h às 23h. Nos dias 22 e 23 abre às 9h e fecha às 24h. No dia 24 funciona das 9h às 18h e no dia 25 as lojas estarão fechadas, e a alimentação funciona de forma facultativa.

Avenida Roque Petroni Júnior, 1089

Informações: Tel: 11 40034132 - http://morumbishopping.com.br/

* JK Iguatemi

Com ar fashionista, o JK Iguatemi tem olhos também para questões ecológicas. Além das 151 lojas e dos 36 estabelecimentos gastronômicos, o shopping conta, desde junho do ano passado, com o serviço JK Bike. A fim de promover a saúde e o bem-estar, os clientes podem locar bicicletas, skates e patinetes, que podem ser usados no Parque do Povo (vizinho ao shopping) e também na ciclo-faixa, montada em frente ao JK aos domingos. Ao todo são 300 bikes, distribuídas em 12 modelos para locação, oferecendo desde bikes mais tradicionais às mais modernas, com design arrojado, como a bicicleta com carrinho de bebê acoplado. Além dela, há também bikes adaptáveis, duplas e até uma bicicleta no estilo transport. As locações dos equipamentos funcionam por hora. Os preços variam de R$ 15 a R$ 25, e o serviço só opera durante os finais de semana e feriados, das 8h às 17h.

Horário especial de natal:

Do dia 13 ao dia 19 as lojas abrem das 10h às 23h, exceto aos domingos que funcionam das 10h às 22h. No sábado, dia 20, funciona das 10h às 24h. Nos dias 22 e 23 abre às 10h e fecha às 23h. No dia 24 funciona até as 18h e no dia 25 das 14h às 20h.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 Itaim Bibi

Informações: 11 3152-6800 - www.iguatemi.com.br/jkiguatemi

* Shopping Villa Lobos

Localizado em uma área nobre da cidade, no Alto de Pinheiros, e cercado pelo verde do Parque Villa Lobos e próximo ao campus da USP - Cidade Universitária, o shopping concentra 203 lojas, e uma área de serviço que é referência. O atendimento pessoal e personalizado no espaço VillaAtende, localizado no Piso G1, oferece, dentre outras opções, a consultoria de moda gratuita. O cliente agenda um horário com a personal shopper Claudia Mattos e ela o acompanha em suas compras, dando dicas de moda. Além disso, aos domingos o Shopping VillaLobos, em parceria com a AAO-SP (Associação de Agricultura Orgânica de São Paulo) e o MUDA (Movimento Urbano de Agroecologia de São Paulo) realiza no estacionamento externo a Feira Orgânica. Com 13 barracas de produtos e uma de café da manhã 100% saudável, o local oferece semanalmente oficinas com temas ligados a sustentabilidade e a inclusão de alimentos naturais na gastronomia diária.

Horário especial de natal:

Entre os dias 06 e 21 o Shopping funcionará de segunda à sábado das 10h às 23h e aos domingos das 10h às 22h. Nos dias 22 e 23 o horário de funcionamento será das 9h às 23h e no dia 24 o centro de compras estará aberto das 9h às 18h.

Avenida das Nações Unidas, 4777, Alto de Pinheiros

Informações: 11 30243738 - http://www.shoppingvilla-lobos.com.br/

* Shopping Pátio Higienópolis

Rodeado de vegetação natural, o shopping é conhecido por ser pet friendly: ele foi o primeiro a oferecer o Dog´s Bar. Neste serviço, além de ter um bebedouro para os cães, conta com saquinhos “cata-caca” e com uma equipe de limpeza preparada para limpar qualquer sujeira dos animais. Existem também duas lojas no shopping voltadas para eles: um pet shop e uma loja de roupas e acessórios. Dentre as outras 300 lojas do estabelecimento estão a recém inaugurada Caudalie - a única com serviços de SPA e loja em São Paulo -, e a Desigual, única loja da rede na cidade.

Horário especial de natal:

Dos dias 8 a 23 o shopping funciona das 10h às 23h, de segunda a sábado, e das 10h às 22h, aos domingos. No dia 24 abre das 10h às 18h e no dia 25 o funcionamento é opcional.

Av. Higienópolis, 618 ou R. Dr. Veiga Filho, 133 Bairro Higienópolis

Informações: Tel: 11 3823-2300 - http://patiohigienopolis.com.br/

* Shopping Eldorado

O terceiro shopping inaugurado na cidade, em 1981, conta hoje com um mix de 340 lojas, que unem tradicionalismo e inovação. Destaques para sua Alameda de Serviços, com 40 opções de caixas eletrônicos, lavanderia, conserto de roupas à posto de emissão de passaporte. Outro ponto bastante visitado é o Terraço Gourmet, com vista para o Jockey Club e que em sua área gastronômica conta com restaurantes italianos, árabes e japoneses. E, em breve, o shopping que já foi sede do Parque da Turma da Mônica receberá o KidZania, um "parque" que trabalha com educação e entretenimento ao mesmo tempo.

Horário especial para o natal:

A partir do dia 08 e até dia 18 as lojas funcionam das 10h às 23h, com opcional de ficarem abertas até as 24h, com exceção aos domingos, quando fecham às 22h. De 19 a 23 elas abrem às 9h e fecham às 23h. No dia 24 abrem às 9h e fecham às 17h. No dia 25 a abertura é facultativa, tanto para as lojas quanto para a alimentação.

Av. Rebouças, 3970 - Shopping Eldorado, Bairro Pinheiros

Informações: Tel: 11 21977815 - http://www.shoppingeldorado.com.br/

*Shopping Center Norte

Há mais de 30 anos o estabelecimento é conhecido como o Shopping da Família. Com 331 lojas, concentra variadas opções de compras, de gastronomia - por exemplo a churrascaria Fogo de Chão -, de lazer e de serviços. E há cerca de dois anos deu início ainda a um processo de adequação de mix. Em 2014 foram inauguradas as lojas Carmen Steffens, Sunglass Hut, Maxior, Cotton On, Fry´s, Top Churro, Yves Rocher, Loja 18 e Me Move. Até o final deste ano, estão previstas aberturas de três novas operações: New Era, Cacau Show e Hering For You. O shopping destaca-se ainda por ser térreo e possuir corredores amplos e largos, o que facilita a locomoção.

Horário especial para o natal:

Do dia 01 ao dia 14 o shopping funciona das 10h às 23h e dos dias 15 a 23 até às 24h. Na véspera de natal abre somente até às 18h e no dia 25 a abertura é facultativa.

Travessa Casalbuono, 120, Vila Guilherme

Informações: Tel: (11) 2224-5959 - http://centernorte.com.br/

* Lar Center

Desde 1987, tendo sido o primeiro shopping temático do segmento, reúne extensa variedade de lojas para construir, reformar ou decorar. Com 45 mil m², o centro de comércio possui 120 lojas para quem procura desde materiais básicos para construção até linhas de mobiliário, acabamento, iluminação e decoração. Dentre as grandes marcas presentes no shopping, estão: Dell Anno, Sierra, Fast Shop, Florense, Breton, Brentwood, Leroy Merlin, Clami, Camicado e Casa & Construção (C&C). O empreendimento oferece também opções de gastronomia com bares e restaurantes, Espaço Cursos, agência bancária e caixas eletrônicos e uma mega loja de artigos esportivos.

Horário especial de natal:

Até o dia 23 o shopping funciona das 10h às 22h de segunda a sábado e aos domingos, das 14h às 20h. No dia 24 abre das 10h às 18h e no dia 25 a abertura é facultativa.

Av. Otto Baumgart, 500, Vila Guilherme

Informações: Tel: (11) 2224-5959 - http://www.larcenter.com.br/lojas.asp

* D&D Shopping

Seguindo a linha de decoração, o D&D foi responsável por trazer ao Brasil um conceito revolucionário do all in one. Hoje, são mais de 90 lojas conceituadas e diversificadas, seguindo a mesma linha de grandes shoppings da Europa e Estados Unidos. Em uma única visita, é possível encontrar todos os acessórios necessários para mobiliar uma casa, desde peças exclusivas, até objetos e utensílios gerais. Destaque para o palco da praça de alimentação do shopping, onde sempre acontecem shows e exposições. Em cartaz está a exposição da Hello Kitty, que acontece até 21/12.

Horário especial para o natal:

O shopping funciona normalmente em dezembro, das 10h às 22h de segunda a sexta-feira, aos sábados das 10h às 20h e aos domingos das 14h às 19h. Não abre nos dias 24 e 25.

Avenida das Nações Unidas, 12555

Informações: Tel: 11 3043 9000 - http://www.shoppingded.com.br/

* Bourbon Shopping

Oferece 210 lojas nos segmentos de moda, beleza, artigos esportivos, acessórios, alimentação - como o hipermercado Záffari,-, eletroeletrônicos e serviços. Na área de cultura e entretenimento, o shopping abriga 10 salas de cinema no Espaço Itaú, a Livraria Cultura e a primeira sala IMAX do Brasil. No Bourbon o cliente encontra ainda o Teatro Bradesco. Em 2014 o local já recebeu 225 mil pessoas e espera, para dezembro, um público de 30 mil pessoas que assistirão ao espetáculo Natal Mágico.

Horário especial de natal:

Nas duas primeiras semanas do mês, o shopping funcionará entre às 10h e às 22h. Na terceira semana, entre os dias 15 e 18, o funcionamento será das 10h às 23h. Nos dias 19 e 20, entre 10h e 24h. No domingo, 21, o início das atividades acontece às 10h e o encerramento às 23h. Dias 22 e 23, o funcionamento será das 10h às 24h. Na véspera do Natal, 24, o Bourbon Shopping São Paulo, abrirá suas portas das 09h às 18h. No dia 25, o funcionamento será opcional entre às 14h e às 20h

Rua Turiassú, 2100

Informações: Tel: 11 38745050 - http://www.bourbonshopping.com.br/site/index.jsp

* Shopping Ibirapuera

Conhecido por ser um dos mais antigos em São Paulo - foi o 2º shopping a ser construído na cidade - ele abriga a 1ª loja C&A no Brasil e é o único centro comercial que possui a loja Ties and Friends, especializada em gravatas. Além disso, o Ibirapuera também é conhecido por oferecer atrações gratuitas voltadas para o público infantil. A 10ª das atividades acontece em janeiro, a partir do dia 09. O Fun Fly Experience terá parceria da Fly Center Escola de Aviação Civil e irá contar a história da aviação, suas curiosidades e proporcionar experiências sensoriais gratuitas para as famílias.

Horário especial de natal:

Do dia 08 ao dia 13 o shopping funciona das 10h às 23h e no domingo (14) das 10h às 22h. Do dia 15 a 23 fechará opcionalmente às 24h. Na véspera de natal funciona das 10h às 18h e no dia 25 a abertura é facultativa.

Av. Ibirapuera, 3.103 - Moema (SP)

Informações: Tel: (11) 5095 2300 - www.ibirapuera.com.br

* Shopping Vila Olímpia

Inaugurado há cinco anos, o shopping já conta com 191 lojas e aguarda a abertura da Bob Store, Forever 21, Richards, Siberian, Tommy Hilfiger e VR. Recém-chegados na gastronomia do shopping estão a Tostex, rede de sanduíches tostados, Rock & Ribs, rede brasileira de steakhouses inspirada no conceito de casual dining americano, Los Paleteros e a sorveteria artesanal Courdicrema. Destaque para o entretenimento com o Vila Bowling, boliche que reúne as 12 pistas e o Theatro Net Sâo Paulo, inaugurado esse ano.

Horário especial para o natal:

Nos dias 14 e 21 de dezembro, domingo, as lojas do empreendimento funcionarão das 12h às 22h. Entre os dias 13 e 23 de dezembro, de segunda a sábado, as lojas estarão abertas das 10h às 23h. Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, as lojas funcionarão das 10h às 18h. E o dia 25 de dezembro terá funcionamento facultativo.

Rua Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia - São Paulo

Informações: 11 4003-4173 - www.shoppingvilaolimpia.com.br

* Shopping Anália Franco

Com 15 anos de história, o shopping é referência na zona leste de São Paulo. Entre os principais diferenciais estão os serviços oferecidos e a ambientação de cada espaço do shopping - paisagismo, iluminação natural, corredores largos e pé direito alto e lounges. Além disso, dentre as suas 402 lojas, destacam-se as exclusivas de Fellipe Krein - de bolsas e acessórios femininos -, a Zeit - de roupa feminina e a Deco Skin, especializada em personalização de eletrônicos.

Horário especial para o natal;

De 5 a 17 de dezembro funciona até às 23h. Nos dias 7 e 14 de dezembro, domingo, o shopping funciona das 12h às 22h. Na semana que antecede ao Natal, de 18 a 23 de dezembro, as lojas estarão abertas das 10h às 0h, e no dia 21 de dezembro, domingo, das 10h às 23h. Na véspera de Natal, 24 de dezembro, as compras de última hora poderão ser feitas das 10h às 18h. O dia 25 é facultativo.

Av. Regente Feijó, 1.739 - Tatuapé - São Paulo

Informações: 11 4003-4133 - www.shoppinganaliafranco.com.br