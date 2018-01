Esmalteria usa insetos mortos para fazer aplicações nas unhas

Aranhas são um dos insetos usados nas nail arts Foto: Instagram/@deadlynails

Uma esmalteria na Austrália está criando polêmica na internet por causa do seu novo estilo de ornamentar as unhas. Além de nail arts mais comuns, o salão Deadly Beauty and Nail também cola insetos mortos sobre o esmalte de suas clientes.

joaninhas e aranhas também são animas rs... Joaninhas, aranhas, cavalos-marinhos e até pele de cobra viram adereço para as unhas feitas no salão. Segundo os donos do local, os insetos não são mortos para fins estéticos, são doados por taxidermistas licenciados.

Uma publicação compartilhada por Deadly Beauty And Nails Studio (@deadlynails) em Ago 19, 2017 às 2:57 PDT

Uma publicação compartilhada por Deadly Beauty And Nails Studio (@deadlynails) em Ago 16, 2017 às 3:04 PDT