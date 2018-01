Esfoliante de glitter de unicórnio é a nova moda da internet

O 'Shimmer Scrub' custa R$62 e é entregue no Brasil Foto: Facebook/Frank Body

O glitter é uma das maiores tendências de beleza de 2017. Nos olhos, na boca, como iluminador... ele conquistou os amantes de maquiagem pelo mundo todo. Agora, promete também fazer sucesso no skincare. A marca australiana Frank Body, conhecida por seus esfoliantes de borra de café, lançou o 'Shimmer Scrub', que está sendo chamado popularmente de 'unicórnio esfregável'.

O produto é uma areia feita com açúcar, sal, grãos de café, óleo de semente de uva, vitamina E e um pó brilhante que, segundo a marca, "abraça sua pele e funciona como um iluminador para o corpo" . A promessa é que o esfoliante dá um efeito reluzente na pele, como "um globo espelhado".

O 'Shimmer Scrub' é um produto vegano, à venda no site da marca por 19,95 dólares (cerca de R$62) e com entrega no Brasil.