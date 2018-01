Escolas oferecem cursos livres de moda durante os meses de janeiro e fevereiro

Criação e desenvolvimento de produtos estão entre os temas abordados nos programas de verão Foto: Divulgação

Entender a concepção de um produto de moda, discutir sobre as atuais tendências do ramo ou rever olhares históricos da indumentária. De curta duração e com conteúdos variados, os cursos oferecidos por escolas e faculdades nesta época do ano são ótimos para quem quer atualizar o currículo, aprender uma nova especialidade e aprimorar conhecimentos.

O Centro Universitário Belas Artes, em São Paulo está com mais de dez cursos em sua grade. Entre eles, o de história da moda e da arte, o de consultoria de imagem e estilo, o de design de sapatos e o de tendências. Na Escola São Paulo, a programação de verão também é vasta, com aulas que abordam temas como a cor na moda e o trabalho do personal stylist. Já o Senac oferece, nas unidades da Penha e da Lapa, cursos nas áreas de criação e desenvolvimento (a exemplo de customização e técnicas de costura) e de negócios da moda (visual merchandising é um deles).

A leitura de imagem, o corpo e aparência compõem a formação intensiva de consultoria de imagem da Faap, com duração de 25 horas, que começa na próxima segunda-feira, dia 19. Para quem está no Rio de Janeiro, o Instituto Europeo di Design (IED Rio) oferece duas opções interessantes: direção de arte para comunicação de moda e sketching de moda, ambos com início em 21 de janeiro e término em 10 de fevereiro de 2015.

Mais informações nos links abaixo:

CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES www.belasartes.br/cursoslivres

ESCOLA SÃO PAULO www.escolasaopaulo.org/verao-2015

FAAP www.faap.br/nucleocultura/programacao

SENAC www.sp.senac.br/

IED www.ied.edu.br