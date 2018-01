Era dos sapatos 'feios': Jeremy Scott lança parceria com a Ugg

Jeremy Scott é conhecido por suas criações divertidas Foto: Instagram.com/itsjeremyscott

Os sapatos considerados feios pela maioria das pessoas estão mesmo entrando no mundo da moda. Depois das Crocs surgirem como artigo fashion na passarela de Christopher Kane, o estilista Jeremy Scott lança uma parceria com a Ugg, marca de botas feitas de pele de carneiro que eram febre no começo dos anos 2000.

"Eu era um fã enrustido de Uggs. Elas são tão aconchegantes e amo como elas ficam com calças e shorts", contou o estilista da Moschino ao portal WWD. "Não são muitos homens que as usam, mas depois de prová-las alguns anos atrás em Waikiki, fui na loja da marca no The Groove e pensei: vou fazer isso. Não ligo para o que falam."

Ele desenhou oito modelos para homens, mulheres, crianças e bebês, que começam a ser vendidos no dia 13 de setembro com preços entre 90 e 1.195 dólares. Entre as criações de Scott estão um par de botas caramelo com chamas desenhadas e outro preto com aplicações de pedras.