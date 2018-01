Entenda o broche que Claire Foy, de 'The Crown', usou no Globo de Ouro

Claire Foy usou um detalhe de seu look para protestar por mais papéis femininos no cinema Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

O tapete vermelho do Globo de Ouro neste domingo, 7, foi marcado pela cor preta, escolhida pelos atores para marcar o protesto Time’s Up, que pedia que a indústria cinematográfica conversasse mais sobre casos de assédio e abuso sexual. Tanto homens quanto mulheres usaram o seu tempo de entrevistas para falar sobre o assunto.

O look de Claire Foy, atriz principal da série The Crown, que interpreta a Rainha Elizabeth II, teve um detalhe a mais: ela escolheu usar um broche escrito “50:50 Actress Equal Representation”, nome de uma ONG que defende a representação igual de homens e mulheres em filmes e séries. A organização existe a dois anos e começou no Reino Unido, terra natal de Claire. O foco principal do 50:50 é que a igualdade de gêneros no cinema seja alcançada até 2020, ou seja, daqui dois anos.

O broche "50:50 Equal Representation Actresses" na manga de Claire Fox é o nome de uma ONG que defende uma maior divisão de papéis entre homens e mulheres na indústria cinematográfica Foto: Damon Winter/The New York Times